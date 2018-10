Britisk journalist får sju dagers frist til å forlate Hongkong

Financial Times' redaktør i Asia, briten Victor Mallet, har fått frist på sju dager til å forlate Hongkong. Et angrep på ytringsfriheten, mener arbeidsgiveren.

Mallet har fått utstedt besøksvisum med sju dagers varighet etter at han kom tilbake til Hongkong fra et utenlandsbesøk søndag, opplyste arbeidsgiveren mandag.

Britiske borgere trenger som regel ikke visum for å slippe inn i Hongkong og kan oppholde seg der i 180 dager. Mallet fikk ingen forklaring på hvorfor han fikk utstedt besøksvisum med så kort varighet, opplyser arbeidsgiveren.

– Vi fortsetter arbeidet med å få klarhet i myndighetenes avvising av hans fornyelse av arbeidsvisumet, opplyser Financial Times.

Arbeidsgiveren setter avslaget i sammenheng med at Mallet nylig var med på å arrangere et møte i Foreign Correspondents' Club der Andy Chan, lederen av et lite uavhengighetsparti i Hongkong, deltok.

I sin tale angrep Chan Kina og hevdet at myndighetene i Beijing forsøker å «annektere» og «ødelegge» Hongkong. Chans parti har siden hendelsen blitt forbudt av myndighetene, etter at Beijing har trappet opp presset mot uavhengighetsvennlige strømninger i den delvis selvstyrte byen.

Storbritannia og USA har gitt uttrykk for bekymring over at Mallet ble nektet fornyet arbeidsvisum og over hvordan dette kan påvirke pressefriheten.

Myndighetene i Hongkong uttaler at de ikke kan kommentere saken. Utenriksdepartementet i Beijing uttaler på sin side at det støtter Hongkongs «håndtering som er i samsvar med loven», og advarer andre land mot å blande seg inn.

(©NTB)

