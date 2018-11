Britisk Økokrim åpner etterforskning av finansieringen av brexit-kampanje

Arron Banks, som er en av de største finansielle støttespillerne til kampanjen som støttet opp om brexit, er under etterforskning, melder britiske myndigheter.

Etterforskningen er innledet av det britiske svaret på Økokrim, National Crime Agency (NCA), fordi valgkommisjonen mener det er rimelig grunn til å tro at Banks ikke er den egentlige kilden til lån som er gitt kampanjen. Det kan innebære brudd på valgloven.

Lånene som ifølge kommisjonen er på om lag 8 millioner britiske pund, er gitt av Banks og hans selskaper til pro-brexit-kampanjen Better for the Country (BFTC).

Transaksjonene som kommisjonen har etterforsket gjelder selskaper med adresser i det britiske territoriet Gibraltar og på Isle of Man, ifølge valgkommisjonens direktør for politisk finansiering, Bob Posner.

I Storbritannia kan ikke politiske partier og politiske grupper motta pengestøtte fra selskaper eller enkeltpersoner som er lokalisert utenfor landets grenser.

– Etterforskningen vi har gjort antyder at det er begått lovbrudd som faller utenfor kommisjonens ansvarsområde. Det er bakgrunnen for at vi nå har overlevert bevismaterialet til NCA, og gitt dem tillatelse til å etterforske saken videre. Så blir det opp til dem å vurdere passende rettshåndhevelse, sier Posner.

