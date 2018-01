Britisk lege bøtelagt for å ha «signert» pasienters lever

En britisk kirurg må betale nærmere 110.000 kroner i bot etter å ha brent sine initialer inn i leveren på to pasienter under transplantasjoner.

53 år gamle Simon Bramhall erkjente seg skyldig da rettssaken startet før jul.

– Det du gjorde var maktovergrep og tillitsbrudd mot disse pasientene som hadde satt sin lit til deg, sa dommer Paul Farrer i en domstol i Birmingham da dommen falt fredag.

Bramhall ble dømt til tolv måneders samfunnsarbeid, noe som i praksis innebærer at han må utøve 120 timer ulønnet arbeid. I tillegg er han idømt en bot på 10.000 pund, nærmere 110.000 kroner.

Det var under transplantasjoner på to pasienter i 2013 at kirurgen brukte et instrument som koagulerer blodkar med elektrisitet, til å brenne inn sine initialer.

– Jeg godtar at du i begge tilfeller var trøtt og stresset og jeg aksepterer at dette kan ha påvirket din dømmekraft. Dette var utslag for profesjonell arroganse av en slik skala at det gikk over til å bli kriminell oppførsel, sa Farrer.

Det var en annen kirurg som oppdaget Bramhalls initialer på en av levrene. Initialene var fire centimeter høye.

Bramhall har forklart at det dreide seg om et mislykket forsøk på å lette på den spente stemningen i operasjonssalen.

Kirurgen trakk seg fra sin stilling ved Queen Elizabeth-sykehuset i Birmingham i 2014. I dag er han ansatt i det offentlige helsevesenet NHS i Hertfordshire.

Sykehuset i Birmingham har opplyst at operasjonene var vellykket.

