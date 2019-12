Britisk måling: Labour-framgang, men tory-ledelse

Jeremy Corbyns parti har styrket seg siden forrige måneds måling, men statsminister Boris Johnsons tory-parti ligger an til å vinne valget, ifølge YouGov-målingen for The Times. Foto: BBC via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Labour ligger an til å få 231 seter i Underhuset, viser en måling som YouGov har gjennomført for The Times. Det er 20 flere seter enn på forrige måneds måling.

Det konservative partiet får 339 seter. Labour får 231 seter, Liberaldemokratene 15 og Det skotske nasjonalistpartiet (SNP) får 41 plasser, ifølge målingen. Toryene får et flertall på 28 seter dersom målingen gir et korrekt bilde av hva valgresultatet blir. Men feilmarginen gjør at statsminister Boris Johnsons parti kan få alt fra 311 til 367 seter. – Basert på denne modellen, kan vi ikke utelukke en situasjon der ingen partier får majoritet i Parlamentet, sier YouGov-direktør Anthony Wells. (©NTB)

