Britisk menneskerettsadvokat blir ny sjefanklager for ICC

Menneskerettighetsadvokaten Karim Khan er valgt til ny sjefaktor for Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

Den 50 år gamle briten tar over for gambiskfødte Fatou Bensouda når hennes niårige mandat utløper senere i år.

De 123 medlemslandene valgte fredag Khan til å ta over som leder for ICCs aktorat. Khan har blant annet ledet en FN-gransking av forbrytelser begått av den ytterliggående islamistgruppa IS.

De øvrige kandidatene var også europeiske menn – spanske Carlos Castresana, irske Fergal Ganor og italienske Francesco Lo Voi.

USA innførte sanksjoner mot Bensouda under president Donald Trumps styre, til kritikk fra bland andre Norge.

Bakgrunnen for sanksjonene er Bensoudas etterforskning av mulige amerikanske krigsforbrytelser i Afghanistan. USA er ikke medlem av domstolen.

(©NTB)

Reklame Har du glemt morsdag og valentine? Bestill blomster på døra