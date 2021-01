Britisk mutant sprer seg raskt i Danmark

Sju prosent av alle som testet positivt for koronavirus i Danmark i uke 2, hadde den britiske virusmutasjonen. Det er en kraftig økning.

I uke 53 var det 2,4 prosent av de positive prøvene som inneholdt den britiske virusmutanten, og 4,1 prosent i uke 1. Man regner med at reproduksjonstallet for den britiske virusvarianten i Danmark er 1,36, hvilket betyr en økt smittsomhet på 36 prosent. Det er imidlertid en enorm feilmargin på disse tallene, opptil 17 prosent.

Torsdag var det totalt 464 dansker som hadde testet positivt for den britiske varianten, mot 383 onsdag, ifølge Statens Serum Institut (SSI). Disse tallene gjelder til og med 17. januar.

Etterslepet på tallene for mutasjoner skyldes at det tar opptil en uke å analysere akkurat hvilken koronavariant som finnes i de positive prøvene. I tillegg regner man med at det reelt sett er flere enn 464 som har den britiske varianten, fordi SSI ikke har kunnet analysere alle de positive prøvene inntil nylig.

Samtidig faller spredningen av de ordinære variantene av koronaviruset i Danmark, som er omfattet av en svært streng nedstenging i øyeblikket.

(©NTB)

