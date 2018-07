Britisk novitsjok-offer utskrevet fra sykehus

Charlie Rowley (45), som ble syk etter å ha blitt utsatt for nervegiften novitsjok, er utskrevet fra sykehus.

Han ble innlagt på Salisbury District Hospital etter forgiftningen i slutten juni. Tilstanden var i en periode kritisk, men de siste dagene har han blitt mye bedre.

– Charlie har vært gjennom en grusom opplevelse de fleste av oss ikke kan forestille seg. I dag er en etterlengtet merkedag for ham, og vi her på Salisbury Hospital ønsker ham alt godt, uttaler lederen for sykepleierne på sykehuset, Lorna Wilkinson.

Parfymeflaske

Rowley og hans partner, Dawn Sturgess, ble brakt til sykehuset etter at de kollapset i Amesbury den 29. juni. Sturgess døde 8. juli.

Paret ble eksponert for en høy dose av nervegiften gjennom kontakt med en beholder, ifølge London-politiet. Det skal dreie seg om en parfymeflaske som ble funnet i en søppelkasse.

Eksperter mener paret kan ha blitt utsatt for det samme stoffet som den tidligere russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter. De ble forgiftet i byen Salisbury, som ligger like ved Amesbury, i mars.

Novitsjok ble utviklet i Sovjetunionen under den kalde krigen. Storbritannia har lagt skylda for giftangrepet på far og datter Skripal på Russland. Russiske myndigheter avviser blankt beskyldningene, men hendelsen har utløst en diplomatisk krise der hundrevis av utsendinger er utvist fra Russland og vestlige land.

Bekymring

Wilkinson sier sykehuset har fått en rekke henvendelser fra folk som er bekymret for at de har vært utsatt for nevergiften. Hun understreker imidlertid at bare fem ofre er blitt identifisert – far og datter Skripal, Rowley og Sturgess og en polititjenestemann som hjalp Sergej og Julia Skripal.

Politisjefen i Wiltshire, Kier Pritchard, sier politiet vil jobbe sammen med lokale institusjoner for å sørge for at Rowley får støtten han trenger mens han kommer seg.

Britiske myndigheter har plassert far og datter Skripal på et sikkert sted inntil videre.

