Britisk politi kjører ned kriminelle mopedister med forsett

Tøffere taktikk skal ha ført til en nedgang på 36 prosent av moped-kriminalitet i London.

Politiet i London hevder tøffere taktikk mot antatte voldelige tyver på mopeder, inkludert jage dem og kjøre dem over, har hjulpet med å senke kriminaliteten.

Metropolitan Police sier nemlig, ifølge The Guardian, at det har blitt en 36 prosent nedgang av ranssaker som involverer mopeder og scootere.

Les også: La igjen lapp til politiet under krisesituasjon: - Jeg bryr meg ikke

Dette inkluderer også metoder som bruk av markeringsspray, fjernstyrte spikre for å punge dekkene til tyvene og det å bruke politibilene til å fysisk kjøre mistenkte over ende.

Politibetjenter skal lenge ha vært skeptisk til å kjøre etter mopeder, i noen tilfeller med svært høy fart og med unge kriminelle involvert, i frykt for skade eller død.

I en dashbord-video nylig offentliggjort av Metropolitan Police, kan man tydelig se politiet stoppe flere kriminelle på flukt ved å støte bort i bakenden på mopedene og scooterne.

Nå forteller inspektør Jim Corbett at tyver som trodde de var trygge ved å ta av seg hjelmene under flukt nå kan vente seg en overraskelse.

- En stor myte som vi har er at folk tror at de ikke blir jaget ved å ta av seg hjelmene sine, sier han til The Guardian.

Les også: Politiet åpnet ild mot lastebil på Vinterbro i Akershus

Spesialtrening

Corbett forteller om en av tyvene de skal ha stoppet, som sa han «trodde dere ville stoppe å jage meg da jeg tok av meg hjelmen». Den personen, som senere ble arrestert, kjørte på fortauet da politiet la merke til han.

- Betjentene mente han var en fare for offentligheten og brukte «taktisk kontakt» til å dytte han av scooteren hans, forklarer han videre.

Et spesialteam, kalt Scorpion-sjåførene, har blitt trent spesifikt på «taktisk kontakt».

HARD TAKTIKK: Metropolitan Police hevder kriminalitet involvert mopeder i London har sunket med 36 prosent etter at den nye taktikken ble innført.

Ved hjelp av juridiske eksperter skal politiet ha funnet en gyllen middelvei, slik at betjenter slipper å bli saksøkt for å bruke teknikken.

Siden metoden ble introdusert i oktober 2017, har politiet kjørt 63 antatte kriminelle over ende på en moped eller scooter.

- Det er bare et lite puff. Det hele er kontrollert. De kriminelle er gjerne sjokkerte, de sier «vi trodde ikke dere fikk lov til å gjøre sånn», forteller en av Scorpion-sjåførene, sersjant Tony McGovern.

Les også: Polititjenestekvinne utsatt for vold på Oslo-skole

Tre episoder til etterforskning

McGovern forteller at Scorpion-sjåførene alltid prøver å minimalisere skader på de som blir jaktet på.

Idet bilen treffer sykkelen foran, skal politibetjenten fjerne foten fra gasspedalen og bare tråkke lett på bremsen for å gi et puff til vedkommende.

- Det går utrolig fort og er veldig dynamisk. Beslutningstakingen din endrer seg på et sekund, forklarer han videre.

Hittil er det tre episoder hvor politiets handlinger har blitt sett på som mulig overilt, hvor bevis er sendt inn til etterforskning.

På sosiale medier går det dermed flere diskusjoner på hvorvidt taktikken burde brukes eller ikke.

Doesnt matter who you are you cant just knock someone off there moped bike or scooter . What if everyone decided to do that ?? — Paula m (@PaulaRossi47) November 23, 2018

I'm sorry but this looks awful. As much as I f*cking hate thieves, even if they're not mistaken identity, serious bodily harm wouldn't even be fitting as a punishment much less a policing tactic. This is just wrong. — Dratini (@DratiniGO) November 23, 2018

Can't wait for the first serious injury/fatality, especially if it turns out to be a mistaken identity.



Very unfortunate, lessons will be learned and so on #ACAB — Seb Goffe (@sebzilla89) November 23, 2018

I fjor skal 24 prosent av alle jaktsekvenser ha involvert betjenter som jager mopeder eller scootere. Det tallet skal ha økt til 40 prosent i år ifølge Metropolitan Police, skriver The Guardian.

En faktor som skal ha ført til økning av kriminalitet med mopeder og scootere involvert, er stjeling av lukrative gjenstander som iPhoner eller Galaxy-telefoner. Metropolitan-politiet mener flere tyver har begynt å stjele slike objekter mens de kjørte forbi tilfeldig forbipasserende.

En økt bruk av vold i slike situasjoner skal ha ført til at politisjefene har gitt grønt lys til utvikle tøffere taktikk.

Mest sett siste uken