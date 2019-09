Britisk politi på jakt etter stjålet gulltoalett

Et toalett i 18 karat gull er stjålet fra en kunstutstilling på Blenheim Palace utenfor London. Verket av den italienske kunstneren Maurizio Cattelan har fått navnet «America». Her er det utstilt på Guggenheim-museet i New York. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Et gulltoalett som var del av en kunstutstilling er stjålet, to dager etter at det ble installert på Blenheim Palace vest for London.

Palasset er best kjent som Winston Churchills fødested. Bygningen har fått vannskader etter tyveriet, siden toalettet var koblet til vann- og avløpssystemet. Gulltoalettet var del av en utstilling av verk av den italienske kunstneren Maurizio Cattelan. Det har en verdi på rundt 1 million pund, eller rundt 11 millioner norske kroner. En 66-åring er pågrepet i saken, men toalettet er ikke kommet til rette. Politiet tror tyvene forlot den storslagne eiendommen klokka 4.50 lørdag, og at gulltoalettet var det eneste som ble stjålet. Bilder fra overvåkingskameraer blir brukt i etterforskningen, opplyser Richard Nicholls fra Thames Valley Police. Besøkende på Cattelan-utstillingen kunne i forkant av tyveriet reservere et tre minutters besøk på gulltoalettet. Det har tidligere vært en populær attraksjon på Guggenheim-museet i New York. Verket har tittelen «America», og den italienske kunstneren har ment det som en satirisk kommentar om ekstrem rikdom. – Uansett hva du spiser, en lunsj til 200 dollar eller en pølse til 2 dollar, er resultatet det samme, med tanke på det som skjer på toalettet, har han sagt. (©NTB)