Britisk regjeringsmedlem trekker seg

Et medlem av den britiske regjeringen trekker seg som følge av striden rundt Boris Johnsons rådgiver Dominic Cummings.

Douglas Ross opplyste tirsdag at han går av. Han har hatt en stilling tilsvarende statssekretær med ansvar for saker som angår Skottland.

Bakgrunnen for Ross' beslutning er avsløringen om at Cummings reiste til familiemedlemmer i en annen del av landet mens Storbritannia var i «lockdown».

Cummings har forklart at dette var for å sørge for at sønnen fikk skikkelig omsorg mens han selv og kona var koronasmittet. Mange briter har likevel reagert sterkt på opplysningene.

– Reaksjonen på denne nyheten viser at Cummings' tolkning av regjeringens råd ikke deles av et stort flertall i folket som har gjort som regjeringen sa, heter det i en uttalelse fra Ross på Twitter.

(©NTB)