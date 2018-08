Britisk trebarnsmor Leah Cambridge (29) døde da hun skulle forstørre rumpa i Tyrkia

Plastikkirurger advarer mot å gjøre dette inngrepet i utlandet. - Det har vært mange dødsfall rundt om i verden, sier Norsk plastikkirurgisk forening.

Trebarnsmoren Leah Cambridge (29) fra Leeds i Storbritannia reiste forrige søndag til en klinikk i Tyrkia for å gjennomgå en rumpeforstørrelse, også kjent som «Brazilian butt-lift». 29-åringen skal ha ønsket å fikse på kroppen etter å ha gjennomgått tre fødsler.

Men drømmen om en «ny kropp» endte med tragisk utfall. Kvinnen døde på operasjonsbordet, skriver The Guardian.

Norske plastikkirurger advarer om at rumpeforstørrelse kan være svært risikable inngrep.

- Dette dreier seg om å flytte på fettvev og forstørre baken med eget fett. Dersom dette gjøres på feil måte, er dette risikabel kosmetisk kirurgi. Det har vært mange dødsfall rundt om i verden, sier leder i Norsk plastikkirurgisk forening, Kjersti Ausen, til Nettavisen.

- Ved alle dokumenterte dødsfall har obduksjon vist at kirurgen satt fettvev i selve rumpemuskelen. Dette gjør det mulig å sette inn større volumer fett i baken, men i muskulaturen finnes store blodkar. Dersom fettet settes inn i disse blodkarene, kan man få en potensiell dødelig blodpropp. Dersom fettet bare settes i hud og underhud, men ikke i muskel, er det ikke beskrevet slike komplikasjoner, sier Ausen.

- Setter fettet i rumpemusklene

En amerikansk studie viser at én av 3000 dør av dette inngrepet, skriver The Guardian.

- Det har gått ut internasjonale varsler til plastikkirurgiske organisasjoner om at man ikke skal sette fettet inn i rumpemusklene, men bare i underhuden. I underhuden er ikke blodkarene store nok til at fettet skal kunne danne blodpropp, sier Ausen.

Norsk forening for estetisk plastikkirurg har ingen tall på hvor mange nordmenn som utfører rumpeforstørrelse, verken her til lands eller i utlandet, men erkjenner at inngrepet har økt i omfang.

- Dette er nok et inngrep som har blitt mer populært de siste årene. Det er vanskelig å anslå hvor mange nordmenn som gjør det, men jeg tror nok det er snakk om noen hundre i året her i Norge. Det er mitt inntrykk, sier leder i Norsk forening for estetisk plastikkirurg og overlege ved Fana Medisinske Senter i Bergen, Bjørn E. Rosenberg, til Nettavisen.

- Det finnes ingen rapportering av tall i Norge, men det er ingen tvil om at nordmenn også drar til utlandet for å få utført denne typen operasjoner. Det er enkelte klinikker i utlandet, særlig Tyrkia, som har spesialisert seg på dette og selger pakketilbud inkludert flyreise og opphold på luksushotell, sier Rosenberg.

Kjersti Ausen er leder i Norsk plastikkirurgisk forening.

- Fikk fett inn i blodårene

Trebarnsmoren som døde på en tyrkisk klinikk, skal ha fått alvorlige komplikasjoner kort tid etter operasjonen. The Sun skriver at kvinnen fikk fett inn i blodårene under selve inngrepet, og at tilstanden hennes ble straks forverret. Utfallet var tre hjerteinfarkter, noe som resulterte i dødsfall, skriver avisen.

- Leah lå i narkose og komplikasjonene skjedde fordi det kom fett inn i blodårene og oksygennivået falt. Hun ble stabilisert, men så fikk hun tre hjerteinfarkt. Det var ingenting de kunne gjøre, sier kvinnens forlovede Scott Franks i en uttalelse.

Franks har selv postet en rekke innlegg på Facebook om operasjonen og dødsfallet til trebarnsmoren, og advarer alle andre mot å reise til utlandet for å gjennomføre tilsvarende inngrep.

- En reell risiko for død

Kirurgen som skal ha gjennomført inngrepet på trebarnsmoren, Ali Uckan, har tidligere uttalt til andre pasienter at han alltid gjør rumpene så store som mulig under denne typen inngrep.

- Det gjør jeg hver gang, skal han ha sagt i en TV-dokumenter.

Ali Uckan har innrømmet overfor britisk emedier at det var han som utførte operasjonen.

Kirurgen har ifølge britiske medier innrømmet at han opererte på trebarnsmoren, men påpeker at han advarte henne om risikoen i forkant.

- Det er et vitenskapelig faktum at uønskede og uforventede risikoer er tilstedeværende under denne typen kirurgi, sier han i en uttalelse, ifølge The Sun.

- Hva er grunnen til at enkelte klinikker i utlandet velger å sette fettet inn i rumpemusklene, og ikke bare i underhuden, Ausen?

- For å få størst mulig rumpe må det settes inn mest mulig fett, og da velger noen å fylle både huden og underliggende muskel. Seriøse kirurger vet at man må begrense volumet til det som er trygt. De som velger å sette inn fett i muskel vil kunne vise til større resultater. Men altså med en reell risiko for død, sier hun.

Leah Cambridge avbildet sammen med sin forlovede Scott Franks. Sistnevnte har gått ut og advart andre om å ta rumpeforstørrelse-operasjoner i utlandet.

- Påvirkes av «The Kardashians»

Den tyrkiske klinikken «Elite Aftercare» skryter på hjemmesiden at de har gjennomført kosmetiske inngrep på britiske realitystjerner og forsikrer fremtidige kunder om at de opererer under britisk standard, skriver The Times. Kosmetiske inngrep av typen rumpeforstørrelse har vokst i omfang etter at reality-tv-programmer og såkalte «influencere» har bidratt til å fremme et nytt «rumpe-ideal».

- Rumpeforstørrelse er et nytt fenomen for oss nordmenn. Det var temmelig ukjent for oss for ti år siden. Og så kom «The Kardashians». Dette illustrerer hvordan befolkningen opplever nye behov ut fra påvirkning fra media. Kosmetiske kirurger her i Norge opplevde tidligere i liten grad at pasienter ønsket rumpeforstørrelse, sier Ausen.

Trebarnsmoren skal ha betalt 5000 britiske pund for inngrepet, noe som tilsvarer 54.000 kroner. Det er uklart hva som var inkludert i denne prisen.

En rekke norske klinikker tilbyr også rumpeforstørrelse. Prisen er fra 55.000 kroner og oppover.

Ausen kjenner ikke til noen norske klinikker som setter inn fett i rumpemuskelen ved rumpeforstørrelse.

- Norske plastikkirurger er så vidt jeg vet meget bevisste på denne risikoen og praktiserer ikke injeksjon i muskel. Norsk Plastikkirurgisk Forening har også videresendt internasjonale rapporter som skal gjøre våre kirurger spesielt oppmerksomme på dette, sier hun.

Bjørn E. Rosenberg er leder i Norsk forening for estetisk plastikkirurg og overlege ved Fana Medisinske Senter i Bergen.

- Man skal ikke gamble med egen helse

Rosenberg fraråder nordmenn å reise til utlandet for å gjennomføre rumpeforstørrelse, ettersom det er større fare for både infeksjoner og komplikasjoner på utenlandske klinikker.

I tillegg påpeker han at skjønnhetsidealet kan være annerledes i utlandet enn her hjemme i Norge, noe som kan medføre at pasienten ikke er fornøyd med det endelige resultatet. Man blir ikke dekket av den norske helseforsikringen, og oppfølgning etter kosmetiske operasjoner i utlandet kan bli langt dyrere enn ventet.

- Det er klart at det er mer kostbart å ta slike operasjoner her i Norge, men når man summerer opp hva man får er det ikke sikkert det blir noe forskjell på pris. Ved norske klinikker er man sikker på at de faglige og hygieniske forhold er de beste. Det er lett å komme til kontroll og få oppfølging ved behov og man har ulike garantier og forsikringsordninger. Man skal uansett ikke gamble med egen helse. Det er ikke der man skal spare inn penger, sier Rosenberg.

Ausen fraråder også nordmenn fra å gjennomføre rumpeforstørrelse på klinikker i utlandet.

- Det er relativt lite komplikasjoner forbundet med fettransplantasjoner som gjøres med rene instrumenter her i Norge. De komplikasjonene vi har sett, er oftest fra utlandet. Det kan være at utstyret har vært urent, og det kan være en annen type motstandsdyktige bakterier enn vi har i Norge, sier Ausen.

- Gjør hjemmeleksen din

Ausen råder folk til å gjøre grundige undersøkelser før man eventuelt velger å gjennomføre kosmetiske inngrep.

- Hvis man først velger å gjøre et kosmetisk inngrep, er det viktig at man gjør hjemmeleksen sin. Du skal vite hvilke kvalifikasjoner kirurgen har og hvilken oppfølgning du får dersom det oppstår komplikasjoner, eller om resultatet blir uakseptabelt. Kirurgi trenger oppfølging over lang tid, og løfter om eventuelle korreksjoner innen de første få måneder er ingenting verd. Ting skal gro og naturen skal gå sin gang. Det kan bli åpenbart først etter flere måneder at det blir behov for korreksjon.

