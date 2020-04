Britiske myndigheter fremskynder covid-testing av seks medisiner

Mens antall døde med covid-19 passerer 21.700 i landet, igangsetter Storbritannia et omfattende testprogram for seks medisiner de håper kan behandle sykdommen.

Den britiske regjeringen gjorde det kjent tirsdag at den lanserer ACCORD (Accelerating COVID-19 Research & Development plattform) som kort sagt er betegnelsen for et framskyndet forsknings- og utviklingsprogram for behandlinger av covid-19.

– For øyeblikket har det ikke blitt klinisk bevist at noen medisin i verden kan behandle covid-19, men vår arbeidsgruppe har funnet fram til et utvalg av lovende kandidater, sier den britiske helse- og omsorgsministeren Matt Hancock ifølge The Mirror.

Den første av de seks medisinene er BerGenBios medikament Bemcentinib, som ifølge Hancock startet såkalte fase 2-studier allerede tirsdag.

– Dette er en nasjonal innsats, gjort mulig ved hjelp av myndigheter, akademia og industrien i samarbeid, sier statsråden.

Medikamentmateriell og forsøksressurser leveres av norske Bergenbio, som vil starte med testing av 120 forsøkspersoner, 60 av dem innlagte pasienter med covid-19 og 60 i en kontrollgruppe som mottar standardbehandling ved seks britiske sykehus. Studien er finansiert av det britiske helsedepartementet Department of Health and Social Care (DHSC) og Det britiske forskningsdirektoratet UK Research and Innovation (UKRI).

Data vil bli gjort tilgjengelig for andre land. Hvis resultatene er positive, vil Bemcentinib gå raskt videre til fase 3-forsøk med medisinen i hele Storbritannia.

