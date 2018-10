Børsfall som følge av geopolitiske spenninger

Først falt børsene i Asia med 2-3 prosent, deretter smittet uroen over på Europa. Nedgangen skyldes blant annet frykt for den geopolitiske utviklingen.

I Frankfurt hadde DAX-indeksen falt med 1,8 prosent tirsdag formiddag, mens CAC 40-indeksen i Paris var ned 1,3 prosent. Dermed fulgte Europas viktigste børser i hælene på Tokyo og Shanghai, som stengte med en nedgang på henholdsvis 2,7 og 2,3 prosent.

I Asia gikk uroen imidlertid verst utover Hang Seng-indeksen i Hongkong, som hadde en nedgang på over 3 prosent.

Blant årsakene til nedgangen er geopolitiske bekymringer og Italias gjeldsproblemer, ifølge analytikere.

Investorene frykter ikke bare for det vanligvis så gode forholdet mellom USA og Saudi-Arabia etter at journalisten Jamal Khashoggi ble drept. I tillegg kan USAs forhold til Russland gå fra vondt til verre etter at president Donald Trump trakk USA fra nedrustningsavtalen INF.

I tillegg er det usikkerhet knyttet til Italias beslutning om å legge inn et større underskudd på statsbudsjettet enn hva EU-kommisjonen mener er forsvarlig sett i lys av landets store gjeld.

Børsene tynges også av handelskonflikten mellom blant annet Kina og USA, som er ventet å legge en demper på den globale økonomiske veksten i tiden framover.

Også på børsene i New York er det ventet nedgang når de åpner tirsdag ettermiddag europeisk tid. Flere store amerikanske selskaper skal tirsdag legge fram resultater fra tredje kvartal, og tallene er ventet å påvirke aksjekursene i enten positiv eller negativ retning.

(©NTB)

