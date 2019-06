Børsoppgang etter hint om mulig rentekutt i USA

Sentralbanksjef Jerome Powell uttalte seg tirsdag om verdenshandelen og antydet at forverrede handelskonflikter kan gjøre det nødvendig med tiltak for å styrke økonomien. Foto: Kiichiro Sato / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

New York-børsene steg over 2 prosent tirsdag etter at USAs sentralbank antydet at renta kan kuttes hvis handelskonflikter svekker økonomien.

Både Dow Jones-indeksen og den bredere indeksen S&P 500 gikk opp 2,1 prosent. Teknologiindeksen Nasdaq steg hele 2,7 prosent til 7.527,12 poeng. En viktig årsak til oppgangen er etter alt å dømme uttalelser fra sentralbanksjef Jerome Powell om verdenshandelen og handelskonflikter. – Vi følger nøye med på implikasjonene som disse utviklingstrekkene har for USAs økonomiske utsikter. Som alltid vil vi agere på formålstjenlig vis for å opprettholde veksten, sa han tirsdag. Uttalelsen ble tolket som at Powell er blitt mer åpen for muligheten for at det kan bli nødvendig å senke renta som følge av handelskonfliktene igangsatt av president Donald Trump. (©NTB)