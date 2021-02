Musikerlegenden Bruce Springsteen må i retten etter en episode i hjemstaten New Jersey i november.

En talsperson for National Parks Service bekreftet onsdag at Springsteen ble pågrepet 14. november i en nasjonalpark langs kysten av New Jersey. Stedet ligger mellom Springsteens hjemby, Asbury Park, og New York.

Springsteen ble anmeldt for ruspåvirket kjøring, hensynsløs ferdsel, og forbruk av alkohol på et avsperret område. Springsteen skal ha samarbeidet med politiet gjennom hele prosessen.

Det var nettstedet tmz.com som først meldte om pågripelsen.

(©NTB)

