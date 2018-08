Brundtland: – Annan jobbet for å bedre folks liv

Kofi Annan jobbet utrettelig med å bedre livene til millioner av mennesker over hele verden, sier Gro Harlem Brundtland.

Hun er nestleder i organisasjonen The Elders, som Annan ledet. I en uttalelse fra The Elders beskriver hun Annan som en stor inspirasjonskilde.

– Kofi jobbet utrettelig med å bedre livene til millioner av mennesker over hele verden, sier Brundtland.

Den tidligere statsministeren og WHO-lederen lover at The Elders vil videreføre Annans arv og verdiene han sto for.

Annan døde lørdag, 80 år gammel.

