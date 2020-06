Brussel-gater med koloninavn døpes om midlertidig

En kommune i Brussel har bestemt seg for å bytte ut koloninavn med kvinnenavn på et knippe av byens gater i et halvt år.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Kommunestyret i Etterbeek, som er en del av den belgiske hovedstaden, vil vise at det er mulig å fortelle en annen side av historien, skriver Brussels Times. – Vi vil se flere kvinner representert, og vi vil gjøre noe med overrepresentasjonen av navn knyttet til kolonialisme. Det urbane landskapet endrer seg ikke raskt på egen hånd, men vi ville komme med et midlertidig tiltak, sier Karim Sheik Hassan i kommunestyret. – Vi vil at Etterbeeks innbyggere skal ha eierskap til sine offentlige steder. Det inkluderer å vite hvorfor steder har de navnene de har og hva som ligger bak. Både lokale og internasjonale kvinner hedres i kampanjen. Blant dem er Rosa Parks, som kjempet mot segregering i USA, og polske Irena Sendlerowa, som reddet jøder fra nazistene under andre verdenskrig. Leopoldville-plassen, oppkalt etter kolonihovedstaden i Kongo – dagens Kinshasa – får navn etter den kongolesiske motstandskvinnen Marie Muilu Kiawanga. Kampanjen skulle egentlig blitt lansert på kvinnedagen 8. mars, men måtte utsettes på grunn av koronapandemien. Black Lives Matter-bevegelsen og en fornyet debatt om Belgias kolonihistorie har gjort at den nå er enda mer aktuell. (©NTB)

Reklame Sjekk hvor lav boligrente du har krav på