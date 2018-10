Brutalt fall på Wall Street

USA-børsene stengte onsdag med kraftig nedgang over hele linjen. Viktige indekser falt med over 3 prosent, men nedgangen var aller størst for teknologibransjen.

Industriindeksen Dow Jones hadde ved stengetid tapt 3,2 prosent, eller 830 poeng, og endte på 25.598,74 poeng. Det er det kraftigste fallet siden februar.

For den brede S&P 500-indeksen lød nedgangen på 3,3 prosent. Dermed endte den på 2.785,68 poeng. Aller verst gikk det imidlertid utover den teknologitunge Nasdaq-indeksen, som falt med hele 4,1 prosent og endte dagen med 7.422,05 poeng.

For Nasdaq var det den verste prosentvise nedgangen siden britene stemte ja til brexit i juni 2016. Aksjekursen i selskaper som Amazon og Microsoft falt med henholdsvis 6,2 og 5,4 prosent, mens Apple, Boeing, Nike og Visa alle falt med mer enn 4 prosent.

De amerikanske børsene har kunnet notere en solid oppgang i tredje kvartal, og onsdagens fall tolkes av analytikere som en korreksjon ettersom investorene frykter at amerikansk økonomi er i ferd med å bli overopphetet.

Frykten ble utløst av at avkastningen på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid steg til over 3 prosent i forrige uke. En eventuell overoppheting vil innebære økende inflasjon og flere rentehevinger fra den amerikanske sentralbanken Federal Reserve.

Etter at børsene stengte onsdag, gikk USAs president Donald Trump ut mot sentralbanken Federal Reserve, som i dagligtale omtales som «Fed», for å ha økt renten for mye.

– Jeg mener Fed begår en feil. Den er så stram. Jeg mener Fed har mistet vettet, sa han.

