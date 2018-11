Bryter tradisjon med komiker på årlig middag: - De er feiginger

En komiker kommer ikke til å stå for underholdningen under årets middag for korrespondenter i Det hvite hus, for første gang på 16 år.

LOS ANGELES (Nettavisen): Mandag ble det klart det blir historiker og forfatter Ron Chernow som vil tale under 2019-utgaven av middagen som arrangeres av foreningen for korrespondentene i Det hvite hus siste lørdag i april.

Korrespondentmiddagen har vanligvis vært en humoristisk kveld der en komiker gjør narr av den sittende presidenten, så vel som andre politikere og media selv.

Slik blir det altså ikke i 2019. Sist gang det ikke var en komiker som stod for underholdningen under middagen var i 2003, da George W. Bush gikk bort fra tradisjonen som følge av den nylige invasjonen av Irak.

- Feiginger

Beslutningen kommer etter at sist utgave av middagen endte med kontroverser. Den gang var det komiker Michelle Wolf som stod for underholdningen.

Wolf gikk hardt ut, spesielt mot pressetalsperson Sarah Huckabee Sanders, og fikk kritikk for vitsene i etterkant.

Nå har Wolf reagert på valget. Komikeren langer ut mot foreningen for korrespondentene i Det hvite hus, som stod for avgørelsen.

- De er feiginger. Mediene er medskyldige. Og jeg kunne ikke vært stoltere, skriver Wolf på Twitter.

The @whca are cowards. The media is complicit. And I couldn't be prouder. https://t.co/OOIFGuZ731 — Michelle Wolf (@michelleisawolf) November 19, 2018

Foreningens president, Olivier Knox, har ifølge CNN tenkt på avgjørelsen i flere måneder og har også rådført seg med andre i foreningen.

Knox begrunner valget av Ron Chernow med at han vil gi et unikt og godt gjennomarbeidet perspektiv på amerikansk politikk og historie. Chernow er kanskje mest kjent for sin biografi av Alexander Hamilton, som senere ble utviklet til en suksessfull Broadway-musikal.

Chernow selv uttaler at han ikke er en komiker, men at talen hans ikke vil være «tørr», ifølge Fox News.

Trump raste

President Donald Trump var en av de som reagerte på vitsene Michelle Wolf kom med under middagen i april.

- Korrespondentmiddagen som vi kjenner den, er død. Dette var en total katastrofe og ydmykende for vårt flotte land og alt det står for. «Fake news» lever i beste velgående og vakkert representert lørdag kveld, skrev Trump på Twitter.

Han var for andre år på rad ikke til stede på middagen. Det er ikke bekreftet om presidenten vil droppe 2019-utgaven av middagen.

Michelle Wolfs vitser om Sarah Sanders fikk mest kritikk i etterkant. Wolf kalte blant annet Sanders for en kvinnelig onkel Tom, og beskyldte henne for stort sett å lyve.

- Jeg liker egentlig Sarah godt. Jeg syns hun er ressurssterk. Hun brenner fakta og bruker dem til å lage perfekte «smoky eyes», sa hun blant annet med referanse til Sanders' mørke øyenskygge, sa Wolf om Sanders som var til stede i salen

FIKK GJENNOMGÅ: Sarah Sanders ble harselert med av Michelle Wolf.

Maggie Haberman, korrespondent for New York Times i Det hvite hus, skrøt av Sanders for at hun ble værende under harselaset.

- Sarah Sanders satt og tok imot intens kritikk rettet mot hennes fysiske utseende, hvordan hun presterer på jobb og så videre, istedenfor å forlate rommet, og det på nasjonal TV. Det var imponerende, skrev hun på Twitter.

Wolf fikk hard medfart av flere, spesielt høyreorienterte medier, men fikk også støtte av komikerkolleger. Wolf vitset også om demokrater og mediene selv.

Nyheten om at en komiker droppes på korrespondentmiddagen kommer samtidig som det er et kjølig forhold mellom Trump og store deler av media.

Nylig saksøkte CNN Trump og flere av hans rådgivere etter at Jim Acosta ble fratatt sin presseakkreditering etter at han under en pressekonferanse med Donald Trump nektet å gi fra seg mikrofonen og fortsatte å stille presidenten kritiske spørsmål.

Søksmålet er støttet av et så godt som samlet pressekorps, inkludert tradisjonelt Trump-vennlige Fox News. Acosta fikk fredag midlertidig tilbake akkrediteringen.

