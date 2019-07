Budsjettenighet i USA

Republikanerne og demokratene i Kongressen er blitt enige om et toårig budsjett. President Donald Trump sier avtalen ikke inneholder noen «giftpiller».

Avtalen innebærer også en enighet om et gjeldstak. Trump skriver på Twitter at avtalen ble gjort på kompromiss for å sikre «nok en seier» til militæret og dets veteraner.

Han skriver videre at avtalen, som gjelder for budsjettårene 2020 og 2021, ikke inneholder noen «giftpiller».

Med avtalen unngår USA en ny nedstengning av det amerikanske statsapparatet. I januar kjempet Trump med nebb og klør for å finansiere planene om en mur til Mexico og tok landet inn i en 35 dager lang «shutdown», før han erklærte nasjonal krisetilstand etter at Kongressen nektet å gi ham mer penger til mur.

Demokratenes leder i Representantenes hus Nancy Pelosi og i Senatet Chuck Schumer sier i en felles uttalelse at avtalen hindrer en shutdown og at de dermed «hedrer jobben de offentlig ansatte gjør».

