Bulgarias statsminister koronasmittet

Bulgarias statsminister Bojko Borissov har testet positivt for koronaviruset. Det skriver statsministeren selv på sin Facebook-side søndag.

Tidligere hadde han testet positivt for viruset to ganger. Borisov gikk i karantene etter at en statssekretær fikk viruset, og var først ferdig med den lørdag.

Borissov avlyste allerede fredag alt av offentlige opptredener og møter, fordi han ikke følte seg frisk.

Statsministeren jobber fortsatt og er i kontakt med resten av regjeringen.

Bulgaria har hatt 37.562 bekreftede tilfeller av koronaviruset siden pandemien begynte, med 1.084 dødsfall. Søndag stengte alle utesteder i hovedstaden Sofia i to uker.

