Burundi stanser virksomheten til hjelpeorganisasjoner

Burundi krever at internasjonale hjelpeorganisasjoner øyeblikkelig innstiller virksomheten i landet. Kirkens Nødhjelp er blant dem som rammes.

– Fra og med tirsdag 2. oktober vil Burundi ikke lenger anerkjenne eksistensen til noen ikke-statlige organisasjoner på sitt territorium. De må registrere seg på nytt, sier Burundis innenriksminister Pascal Barandagiye.

– Mange ikke-statlige organisasjoner har ikke respektert lovene som regulerer dem, sier han videre.

Uttalelsene kommer etter et møte med representanter for en rekke såkalte NGOer, der organisasjonene fikk beskjed om at de vil få tre måneder på seg til å registrere seg og bli godkjent på nytt.

Kirkens Nødhjelp rammet

Om lag 130 ikke-statlige internasjonale organisasjoner opererer i det østafrikanske landet, blant dem Kirkens Nødhjelp. Disse vil heretter måtte oppfylle strengere krav enn tidligere.

– Vi kan bekrefte at vi er orientert om endringene, og at vi er i gang med arbeidet for å oppfylle de nye kravene, sier kommunikasjonsrådgiver Vegard Tjørhom i Kirkens Nødhjelp til NTB.

Burundis myndigheter sier tiltaket kommer etter at flere NGOer skal ha brutt bank- og finansieringsregler og har fremmet homofilt ekteskap, noe som er forbudt i landet.

Politiske motiver

Kritikerne hevder det ligger politiske motiver bak og at landets president Pierre Nkurunziza trekker i trådene.

– Dette tiltaket bekrefter bare de omfattende og økende bruddene på menneskerettighetene i Burundi fra president Nkurunziza, sier økonomiekspert Martin Nahimana fra analysefirmaet Change Initiative til DPA.

Da FN kritiserte menneskerettsbrudd i landet forrige måned, ble tre menneskerettseksperter fra FN nektet adgang til landet.

