Burundi utviser WHO-topp

Burundi har beordret utvisning av landets topprepresentant for Verdens helseorganisasjon (WHO) og tre andre eksperter som koordinerer koronainnsatsen i landet.

De fire er erklært persona non grata og må derfor forlate Burundi innen fredag, heter det i et brev fra utenriksdepartementet som nyhetsbyrået AFP har lest. Brevet er datert 12. mai og er adressert til WHOs hovedkvarter i Afrika.

Årsaken til utvisningen er foreløpig ikke kjent.

Burundi har så langt registrert bare 15 smittetilfeller av covid-19 og ett dødsfall, ifølge Worldometers.

