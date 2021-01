Bush fordømmer opprør som «voldelig angrep på vår hovedstad»

USAs tidligere president George W. Bush fordømmer opprøret i Washington og legger ansvaret på dem som har gitt demonstrantene falske håp.

Overskriften på uttalelsen fra Bush, den siste republikanske presidenten før Donald Trump, etterlater ingen tvil: «Uttalelse om opprøret i hovedstaden».

– Det er et kvalmende og hjerteskjærende syn. Dette er hvordan valgresultat blir håndtert i en bananrepublikk, ikke i vår demokratiske republikk. Jeg er sjokkert over den hensynsløse oppførselen noen av våre politiske ledere har vist siden valget, og mangelen på respekt som er vist i dag for våre institusjoner, våre tradisjoner og våre politifolk, sier Bush i uttalelsen.

Bush nevner ikke Trump eller andre republikanske ledere direkte, men legger altså ansvaret på dem som har foret sinte velgere med informasjon om valgfusk.

– De voldelige angrepene på vår hovedstad ble utført av mennesker som har fått sine synspunkter foret av løgner og falske håp, skriver Bush.

– Opprør kan gjøre stor skade på vår nasjon og på vårt rykte, understreker den tidligere presidenten.

Han ber om fred i Washingtons gater.

– Til dere som er skuffet over valgresultatet: Landet vårt er viktigere enn politikken i øyeblikket. La de folkevalgte gjøre sin jobb og representere våre stemmer i fred og sikkerhet, sier Bush.



