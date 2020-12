Sjåføren som kjørte bussen som for to år siden styrtet utenfor en bro i Finland, ble fredag dømt for uaktsom kjøring. Fire mistet livet i ulykken.

Sjåføren ble dømt til 22 måneders fengsel for ulykken der tre svensker og en finne døde. Ytterligere 22 ble skadd. Ulykken skjedde nær byen Kuopio øst i landet da sjåføren mistet kontroll over bussen. Bussen traff fem biler før den styrtet utenfor en ti meter høy bro og landet på et jernbanespor. Flere av passasjerene har opplyst at de var skremt av sjåførens kjøring. Den 51 år gamle bussjåføren tilsto å ha forårsaket ulykken.

