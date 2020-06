Byrådet i Minneapolis med neste skritt for å bytte ut politiet med ny modell

Minneapolis vil lage en plan for å bytte ut politiet i byen med en såkalt samfunnssikkerhetsavdeling, som skal ta seg av ro, orden og sikkerhet.

Hensikten er at velgerne skal få ta stilling til planen ved valget 3. november.

Minneapolis' byråd gikk fredag enstemmig inn ​​for å lage planen for å oppløse byens politistyrke og erstatte politiet med det som omtales som en samfunnssikkerhetsavdeling.

Avgjørelsen kommer tre uker etter at afroamerikanske George Floyd døde mens han var i politiets varetekt, et drap som utløste omfattende demonstrasjoner og krav om politireform lokalt.

Resolusjonen som er godkjent fredag innebærer å «starte en ettårig prosess med samfunnsengasjement, forskning og strukturelle endringer for å skape en transformerende, ny modell for å dyrke fram trygghet i byen vår.»

– Sammen skal vi slå fast hva trygghet innebærer for alle, heter det i resolusjonen.

Avgjørelsen fredag kommer dager etter at et flertall Minneapolis' byråd uttalte at det hadde gått inn for å legge ned politiavdelingen i byen for deretter å gjenoppbygge enheten igjen, mot borgermesterens vilje. Etter press om forklaring på hva dette faktisk innebærer kom fredag resolusjonen, som neste steg i prosessen.

Byrådsleder Lisa Bender sier målet er å få planen for endringene på stemmeseddelen 3. november.

