California er en viktig delstat i mellomvalget. Det er lenge siden sist

Donald Trump, økende minoritetsbefolkning og et viktig valg i 2008 er blant årsakene til at USA nå ser til den solfylte delstaten.

LOS ANGELES (Nettavisen): Det er lenge siden California har vært av særlig betydning i politiske valg i USA, i den forstand at det sjelden har vært spenning om hvordan det vil ende.

California er en blå stat, og man må tre tiår tilbake i tid for å finne sist gang en republikaner fikk flest stemmer i delstaten under et presidentvalg.

Siden den gang har demokratenes presidentkandidat vunnet overlegent i delstaten, og det er enda lenger siden California har hatt noe å si med tanke på å velge et av partienes presidentkandidat.

Mellomvalg har også kommet og gått uten store overskrifter. Mellom 2002 og 2010 var det for eksempel bare ett California-sete i Representantene hus som endret parti, til tross for at tre mellomvalg ble avholdt i perioden.

«California har vært ubetydelig i nasjonalpolitikken lenge, denne gangen er det annerledes,» skriver Los Angeles Times og får støtte av Vox.

«Hvis demokratene skal ha noen sjanse til å vinne tilbake flertallet i Representantens hus, må de gjøre store framskritt i California,» skriver nettavisen.

Dette er grunnen

Demokratene får det antakeligvis tøft med å vinne flertall i Senatet, men har større sjanser i Representantenes hus. Da er altså California viktig.

I dette kongresskammeret får delstatene representanter ut ifra delstatens innbyggertall, i motsetning til Senatet der alle stater uansett får to seter.

Fakta: Fakta om mellomvalget i USA

Mellomvalget 6. november omfatter hele representanthuset, en tredel av plassene i Senatet og guvernører i delstatene. Foruten en rekke lokale poster.



Senatorene velges for seks år og medlemmene av Representantenes hus for to år.



Hver av USAs 50 delstater har to senatorer og et antall medlemmer av Representantenes hus som står i forhold til folketallet. I Representantenes hus er det til sammen 435 plasser.



Tynt befolkede stater som Wyoming og Alaska har bare ett medlem av Representantenes hus, mens den mest folkerike, California, har 53.



Det er 100 medlemmer av Senatet. I år er 35 senatorer på valg, inkludert to som er på suppleringsvalg: 24 demokrater, 9 republikanere og 2 uavhengige som politisk ligger nærmest demokratene.



I dag er 51 av senatorene republikanere, mens 49 er demokrater eller uavhengige. Også i Representantenes hus har republikanerne flertall.

(©NTB)

Med nærmere 40 millioner innbyggere, flest i USA, har California 53 plasser i Representantenes hus. Og selv om delstaten i stor grad er blå, er det hele 14 seter som for øyeblikket besittes av republikanere.

For å sette dette i perspektiv er det bare seks andre delstater som har flere enn 14 seter i Representantenes hus totalt.

Analytikere mener at det er reell kamp om 6, og kanskje enda flere, av de 14 republikanske setene i California.

Demokratene trenger å vinne netto 23 plasser fra republikanerne for å sikre flertall, og dermed har California blitt et særdeles viktig område i valgkampen - for første gang på mangeår.

Trump spiller inn

Demokratene har historien på sin side. Det er nemlig vanlig at partiet som vinner presidentvalget, gjør det dårligere i mellomvalget.

Det ses også på som en avstemning om den sittende presidenten, noe som er dårlig nytt for republikanere i California - der Donald Trump hovedsakelig er upopulær.

IKKE GODT LIKT: Donald Trump har ikke mange supportere i California.

Trump har i tillegg den siste tiden gått hardt ut om innvandring for å nå ut til sine kjernevelgere og hjelpe republikanske kandidater i konservative stater. Det kan slå feil ut i California, som blant annet har en stor befolkning med latinamerikansk bakgrunn.

Og i motsetning til de konservative statene, der demokrat-kandidatene ofte legger vekt på at de kan spille på lag med Trump, har flere republikanske kandidater i California tatt avstand fra presidenten.

Kan utgjøre forskjell

Den voksende latinamerikanske befolkningen kan spille en betydelig rolle i California-valget. De har de siste årene blitt mer politisk aktive i kjølvannet av den fiendtlige tonen til mange republikanere, skriverLos Angeles Times.

- Vi ser en eksplosjon i entusiasme i samfunnet vårt, sier en leder i Latino Victory Project, som jobber med å bygge politisk makt til latinamerikanere.

Eksperter hevder at det vil utgjøre en vesentlig forskjell for demokratene i California hvis de klarer å få innbyggere med latinamerikansk bakgrunn til stemmeurnene.

Det har nemlig vært en utfordring, blant annet fordi demokrater i California sjeldent har fridd til den velgergruppen når de ber folk stemme. Det begynner det imidlertid å bli en endring på.

45. DISTRIKT: I Orange County i California kjempes det en hard kamp om representant-plassen. Det er et av setene i delstaten demokratene håper å ta fra republikanerne.

Latinamerikanere er ikke alene. Ved forrige mellomvalg var det bare en tredjedel av de stemmeberettigede i California som valgte å stemme.

Det er vanlig at valgdeltakelsen er lavere i mellomvalg enn i presidentvalg, men Californias deltakelse var blant landets laveste. Å få folk til å stemme vil bli viktig for demokratene.

Betydelig endring

En endring som ble innført etter valget i 2008, har også bidratt til at California nå har blitt mer innflytelsesrik på landsbasis.

I USA er det nemlig slik at det tegnes opp nye valgdistrikter hvert tiende år, etter en ny folketelling. Tanken er at det skal ta hensyn til endringer i befolkningstallene.

De fleste steder er det slik at partiet med flertall lov til å tegne linjene selv. Det har ofte ført til at disse har blitt strategisk tegnet til fordel for partiet.

Les mer: Mens demokratene feiret Obama, kuppet denne mannen USA for republikanerne

I California betydde det at det knapt ble endringer ved mellomvalget, og da befolkningen fikk en sjanse til å endre dette, tok de den med begge hender.

I 2008 stemte de for «Proposition 11», som tok makten til å tegne nye valgdistrikt fra politikerne og ga dem til et uavhengig borgerpanel.

Endringen har vært en suksess og i dette valget er det fire andre stater som stemmer om et lignende forslag.

6. november får man svaret på hva California bestemmer seg for. Og denne gangen vil USAs politiske øyne en sjelden gang være rettet mot den store delstaten i vest.

Mest sett siste uken