California erklærer unntakstilstand på grunn av koronaviruset

Den demokratiske guvernøren i California, Gavin Newsom, erklærer unntakstilstand i delstaten etter at 53 personer er bekreftet smittet av koronaviruset.

Guvernør Gavin Newsom erklærte unntakstilstanden under en pressekonferanse onsdag, melder Reuters. Beslutningen er tatt for å være forberedt på en videre spredning av viruset, opplyste Newsom, ifølge CNN.

Beslutningen ble tatt etter at delstaten hadde konstatert at minst 53 personer er smittet av viruset og en person er meldt død som følge av covid-19. Mer enn 9.400 personer er dessuten under observasjon for mulig smitte.

Den døde var en eldre person som allerede led av annen sykdom. Dødsfallet var det første utenfor delstaten Washington som hittil har meldt om ti personer som er døde av virussmitte. Den døde var i februar på cruiseskipet Grand Princess, og flere andre som var om bord i skipet på samme tid har fått påvist koronasmitte.

Grand Princess, som onsdag var utenfor kysten av Mexico og på vei til Hawaii med 2.600 gjester og et mannskap på 1.150, er beordret tilbake til havn i San Francisco hvor helsemyndighetene vil vurdere hvilke skritt som skal tas. Skipets medisinske ansvarlige sier at passasjerer som var med på cruiset fra den 11. til 21. februar, og som fremdeles befinner seg om bord, inntil videre er satt i karantene på rommene sine på båten. Skipet er ventet til havna i San Francisco torsdag.

(©NTB)