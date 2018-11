California sa nei til å stille klokka

60 prosent av velgerne ønsker ikke vintertid og sommertid.

LOS ANGELES (Nettavisen): Tirsdagens mellomvalg endte med at hvert av de store partiene fikk ett kammer hver i Kongressen. Men valget handlet ikke bare om det.

Det er tradisjon for at mange små og store spørsmål i delstatene blir avgjort med lokalvalg og folkeavstemninger under mellomvalgene.

For Californias innbyggere var spørsmålet om vintertid på stemmeseddelen. Og der var velgerne klar i sin tale.

Hele 60 prosent stemte på å få en slutt på å at man må stille klokkene en time fram på våren, og en time tilbake på høsten. 40 prosent stemte mot.

Klokka nettopp stilt

Temaet var friskt i minnet for velgerne. I California, og de fleste andre steder i USA, stilles klokka en uke etter Norge.

Natt til søndag før tirsdagens valg ble vintertid innført, og det var derfor mørkt da mange i California avla sin stemme.

I Los Angeles blir det nå mørkt rundt klokken 17 på ettermiddagen.

Endringen er ikke garantert, ettersom forslaget må bli godkjent i Kongressen. Blir den det, vil California ha sommertid året rundt.

Fra før har delstatene Hawaii og Arizona sommertid hele året i USA.

Siste gang i Norge?

Da Norge stilte klokka forrige helg, uttalte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at det kunne bli siste gang.

Tradisjonen med å veksle mellom sommertid og vintertid går tilbake til første og annen verdenskrig og oljekrisen på 1970-tallet. Den gang ble vekslingen innført for å spare energi.

I EU og på flere andre hold er det mange som når tar til orde for å fjerne hele ordningen. En meningsmåling viste at 84 prosent blant 4,6 millioner spurte i EU vil avskaffe hele ordningen.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker kunngjorde i august at han anbefaler å få slutt på at man må stille klokkene på våren og høsten.

Det var meningen at EU ville innføre skiftet allerede fra høsten 2019, men flere av EUs transportministre uttalte nylig at det er urealistisk å gjennomføre disse endringene allerede neste år.

«TIDSMINISTER»: Torbjørn Røe Isaksen (H).

EU har presisert at det vil være opp til hvert enkelt medlemsland å følge etter når endringen eventuelt skjer.

Torbjørn Røe Isaksen har foreslått en avstemning om sommer- og vintertid i Norge.

- Dette kommer på dagsordenen fordi EU kanskje skal avskaffe skillet mellom sommer- og vintertid. Skal vi gjøre det, må vi ta med folk på råd, sa nærings- og «tidsminister» Røe Isaksen til NRK sent i oktober.

