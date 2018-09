Californias guvernør kaller Trump løgner og klima-kriminell

I miljøpolitikken vil Donald Trump bli husket som en løgner, en kriminell og en tosk, mener Californias guvernør Jerry Brown.

Kraftsalven kom da Brown torsdag åpnet et stort klimamøte i San Francisco. Her vil flere tusen politikere og næringslivsledere fra en lang rekke land diskutere det de oppfatter som en av vår tids største utfordringer.

Noe av formålet er å vise avstand til Trumps miljøpolitikk, og å demonstrere at mange viktige aktører i USA fortsatt jobber for å få ned klimautslippene.

Helt fra han ble innsatt som president, har Trump og hans regjering jobbet svært målbevisst for å fjerne klimatiltak og andre reguleringer som skal beskytte miljøet. Sist ut er et forslag som vil svekke regler innført av Barack Obama for å kutte utslippene av den kraftige klimagassen metan.

– Dette grenser til kriminelt, kommenterte Brown tidligere denne uken.

– Det er kanskje den mest åpenlyse, farlige og uansvarlige handlingen Trump har utført, og det sier ikke lite.

I fjor besluttet Trump at han vil trekke USA fra Parisavtalen, det globale rammeverket som skal bidra til å bremse verdens utslipp av klimagasser.

Noen måneder etter Trumps beslutning ble USA rammet av flere uvanlig ødeleggende orkaner, og forskere konkluderte at minst én av dem ble forverret av global oppvarming. Browns klimamøte åpner idet orkanen Florence er i ferd med å treffe kysten sørøst i USA.

