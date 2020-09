To opposisjonsledere i Canada har testet positivt for koronaviruset og har satt seg selv i karantene.

Lederen for Canadas konservative parti, Erin O'Toole, testet positivt fredag, dagen etter at lederen for Bloc Quebecois, Yves-François Blanchet, opplyste at han var syk.

Begge hadde hatt nær kontakt med medarbeidere som testet positivt for viruset.

(©NTB)