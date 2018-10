Cannabis er legalisert i Canada

Et hundretalls personer sto i kø for å kjøpe marihuana da butikkene i Canada åpnet for første gang natt til onsdag.

Canada ble offisielt verdens største markedsplass for marihuana da utsalgsstedene åpnet natt til onsdag.

Bare utenfor den ene av flere marihuana-butikker i byen St. John, øst i landet, sto over 400 personer i kø for å kjøpe marihuana. Totalt 22 utslagssteder åpnes onsdag, men bare et fåtall åpnet ved midnatt, skriver Ottawa Citizen.

Timer før salget begynte uttalte en canadisk tjenestemann at alle som tidligere er dømt for å være i besittelse av opptil 30 gram marihuana, vil benådes. Dette skal ifølge tjenestemannen bli offisielt bekreftet i løpet av dagen.

Medisinsk marihuana har siden 2001 vært lov i Canada, men de siste to årene har landets statsminister Justin Trudeau og hans regjering jobbet for å legalisere stoffet. Årsaken er at de blant annet ønsker at lovene skal reflektere samfunnets endrede oppfatning av marihuana.

Uruguay var det første landet i verden som legaliserte marihuana.

