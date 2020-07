Care: Klimaendringer rammer kvinner hardest

Klimaendringer forsterker kjønnsforskjeller og rammer kvinner hardere enn menn, viser ny rapport fra Care.

I 2019 var 33,4 millioner mennesker fordrevet fra hjemmene sine. Rundt 70 prosent av disse flyktet på som følge av klimarelaterte katastrofer.

Hjelpeorganisasjonen Care lanserte tirsdag rapporten « Evicted by Climate Change », som viser at kvinner ofte blir mer skadelidende av klimaendringer enn menn.

– Rapporten viser at klimaendringene forverrer eksisterende ulikheter mellom kjønnene, og at kvinner opplever de vanskeligste konsekvensene av klimaendringer, sier generalsekretær i Care International, Sofia Sprechmann Sinero, i en pressemelding.

Kjønnsstrukturer gjør kvinner sårbare

Rapporten trekker fram flere årsaker til at fattige kvinner rammes hardere. De har blant annet mer omsorgsansvar for barn og eldre, mindre mulighet til å flytte på seg, mens de utsettes for mer kjønnsbasert vold og overgrep når de er på flukt. Ofte har de også mer ansvar for selvbergingsjordbruk, som blir vanskeligere på grunn av klimaforandringer. I tillegg har de mindre tilgang til informasjon og mulighet til å påvirke beslutninger.

I tillegg har kvinner og barn 14 ganger større sannsynlighet enn menn for å dø i naturkatastrofer, som tørke, brann og oversvømmelser, viser en 2018-rapport fra UN Women. Naturkatastrofer øker i takt med at klimaendringer gir mer ekstreme værforhold.

Klimaendringer fordriver stadig flere

– Kvinner en del av løsningen, men de får sjelden plass ved beslutningsbordet, sier Sprechmann Sinero, som etterlyser mer støtte til kvinneorganisasjoner. Dette kan styrke fattige lokalsamfunns motstandsevne mot klimaendringer, og dermed redusere antallet klimafordrevne.

Verdensbanken anslår at klimaendringer kan føre til en firedobling i antallet internt fordrevne i Afrika sør for Sahara, Sør-Asia og Latin-Amerika innen 2050.

– Det globale CO2-utslippsnivået kan gi en temperaturøkning på 3 grader eller mer. Det kan tvinge ytterligere flere hundre millioner fra hjemmene sine, sier Care Internationals leder innen klimaendringer, Sven Harmeling.

– Derfor må verdens regjeringer respektere 2020-fristen i Parisavtalen, og levere nye og mer ambisiøse klimaplaner, som gjør mennesker mer motstandsdyktige mot konsekvensene av klimaendringene, understreker han.

(©NTB)