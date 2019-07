Carl Bildt beskylder Trump for gjørmebryting

Carl Bildt mener det er uhørt at Donald Trump blander seg inn i svensk rettsvesens siktelse mot rapstjernen A$AP og mener han bedriver verbal gjørmebryting.

Bildt, Sveriges tidligere statsminister, understreker at loven er lik for alle og at den forvaltes av et uavhengig rettsvesen.

– Slik er det i USA, og det er definitivt slik i Sverige. Politisk innblanding i prosessen er helt over grensen! Er det klart? skriver Bildt på Twitter.

– Hvis Donald Trump forsøker å hindre rettens gang i sitt eget land, vil han få store problemer med selve prinsippene i den amerikanske grunnloven, skriver han videre.

– Gjørmebryting

Bildt mener det er bra at den svenske regjeringen avviser å kommentere Trumps utspill.

– Jeg synes det er riktig av regjeringen å ikke gi seg inn på gjørmebryting med Trump. Det er hans element og skal ikke være Sveriges, sier han til Aftonbladet.

Trumps Sverige-kritikk ble sendt ut på Twitter torsdag, samme dag som det ble klart at A$AP Rocky blir tiltalt for vold etter et slagsmål i Stockholm for snart fire uker siden.

– Veldig skuffet over statsminister Stefan Löfven for at han ikke kunne gjøre noe. Sverige har sviktet vårt afroamerikanske samfunn i USA. Jeg har sett videoene av A$AP Rocky, og han ble forfulgt og trakassert av folk som ville ha trøbbel, skriver presidenten.

– Ingen flere svarte stemmer

Trump har tidligere ringt Löfven i et forsøk på å få ham til å gripe inn i saken mot den amerikanske stjernen, som har måttet avlyse flere konserter på grunn av varetektsfengslingen.

Også i USA har Trumps siste utspill vakt sterke reaksjoner. Noen roser ham for å stå opp for amerikanere, mens andre anklager ham for å fiske afroamerikanske stemmer før neste års presidentvalg.

– Du bryr deg ikke om A$AP Rocky eller noen annen svart person i Amerika eller noe annet sted i verden. Dette er politikk, skriver biskopen Talbert Swan, som i USA er en kjent aktivist for afroamerikaneres rettigheter.

– Du kommer ikke til å få noen flere svarte stemmer på grunn av denne galskapen. Du mislykkes. Sverige ba deg dra til helvete, skriver han videre i en Twitter-melding.

(©NTB)