Carola Häggkvist og kjæresten har flyttet fra hverandre

- Vi må klare å forstå hverandre i gode og onde dager, skriver den populære artisten.

Det er kun få uker siden Carola Häggkvist (51) og kjæresten Jimmy Källqvist (47) flyttet sammen i et hus på Steninge slottsby i Sverige.

Men det ser ut til at det ble en kortvarig samboerlykke for den svenske artisten. I helga skrev hun på Instagram at paret har valgt å flytte fra hverandre, men at de fortsatt er kjærester.

LES OGSÅ: - Aksel Lund Svindal og Gitte Lill Paulsen har gått fra hverandre

«Jimmy har kjøpt en egen tomt på Steninge slottsby, som blir klart rundt årsskiftet,» skriver Carola, og fortsetter:

«Vi er nærmere «særboere» (kjærester som ikke bor sammen, jorun.anm) og kommer ikke til å flytte sammen før vi er forlovet og er der at vi vil satse hele veien sammen, med integritet og respekt for hverandres verdier og ulikheter. Uten ring = ingen forpliktelse eller ansvar.»





- Kan ikke lure hjertet



Carola har tidligere sagt at hun ønsker å være forlovet for å flytte sammen med noen.

- Det er selvsagt, men det er klart, jeg har definitivt blitt litt forsiktig. Det ville vært fantastisk å gjøre det for barnas skyld, uttalte Carola til Expressen i oktober 2017.

Carola har en sønn, Amadeus (20), med eks-mannen Runar Søgaard. I tillegg har hun en datter, Zoe (9), som hun adopterte fra Sør-Afrika i 2012.

LES OGSÅ: Janne Formoe er singel igjen

Hun har vært sammen med Jimmy siden 2014. I Instagram-innlegget undrestreker hun at de har opplevd mye fint sammen, men at de ikke er «helt fremme ved målet ennå».

«Vi må oppleve at vi kan møtes, forstå hverandre i gode og onde dager, kunne løfte hverandre og bli det beste for hverandre før et samboerskap blir aktuelt,» skriver hun og fortsetter:

«Men hjertet kan vi ikke lure eller undertrykke, ikke en gang til... Med mindre vi vil prøve å manipulere fordi vi så gjerne vil få det til. Det vil ikke jeg.»





Lengsel etter noen å dele livet med



Før Carola traff Himmy, var hun åpen om savnet etter noen å dele livet med.

- Tenk deg så mange single det er i Stockholm. Jobb og barn tar opp all tiden. Men egentlig så handler det om nærheten og om å få leve sammen, ikke bare det fysiske og sex. Det handler om å få drømme sammen, om å dele livet. Den lengselen har vært i meg veldig lenge, sa Carola til Expressen i 2016.

Artisten har gjennomgått en omfattende operasjon etter legen oppdaget såkalte myomer, altså godartede svulster, i livmoren. Ifølge Carola syntes legen det var merkelig at hun selv ikke hadde merket noe til myomene.

- Legen spurte meg: Har du ikke kjent noe når du har hatt sex? Men jeg har faktisk ikke ligget med noen på... 14 år. Jeg ventet på «the man», fortalte Carola da hun var gjest i det svenske TV-programmet «Renées brygga» i 2017.

Mest sett siste uken