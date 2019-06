Carrie Lam ber Hongkong om unnskyldning

Hongkongs leder Carrie Lam ber folket om unnskyldning for håndteringen av det omstridte lovforslaget som ville ha åpnet for utlevering av borgere til Kina.

Beklagelsen kom mens hundretusenvis av svartkledde mennesker demonstrerte i byens gater for andre søndag på rad.

– Administrasjonssjefen har innrømmet at mangler i regjeringens arbeid har ført til mange konflikter og stridigheter i samfunnet i Hongkong, og at det har skuffet og opprørt mange borgere, heter det i en uttalelse fra Carrie Lams kontor søndag.

– Administrasjonssjefen ber om unnskyldning til borgerne og lover å godta kritikk med en ytterst ærlig og ydmyk holdning, heter det videre.

Demonstrantene er misfornøyd med at byens hardt pressede leder etter den siste tidens masseprotester bare la lovforslaget om utlevering på is, uten å forkaste det. Mange i Hongkongs gater krever søndag at Carrie Lam går av.

