CDC: Munnbind beskytter både brukere og andre mot smitte

Det amerikanske smittevernbyrået CDC snur og sier munnbind beskytter brukeren både fra å få og spre koronasmitte.

Det gjelder også tøymunnbind, ifølge CDC.

– Å innføre generell bruk av munnbind kan være med på å hindre fremtidige nedstenginger, spesielt kombinert med ikke-farmasøytiske virkemidler som sosial avstand, håndhygiene og tilstrekkelig ventilasjon, opplyser smittevernbyrået.

I starten av pandemien mente CDC at munnbind ikke beskyttet allmennheten, og at det bare var nødvendig for helsearbeidere. Senere sa de at munnbind ikke beskytter brukeren, men at det kunne være nyttig for å beskytte andre i tilfelle man selv var smittet uten å vite det.

