Chiles president lover regjeringsendring

Chiles president lover store endringer i regjeringen. Det skjer dagen etter at mer enn en million demonstrerte med krav om økonomisk og politisk reform.

President Sebastián Piñera er hardt presset etter store demonstrasjoner i landet. Det har vært holdt en serie store protester, og det er kommet til sammenstøt der minst 19 personer er drept. Demonstrantene har krevet hans avgang, og fredag forsøkte noen av dem å trenge seg inn i nasjonalforsamlingen.

– Jeg har bedt alle ministrene om å gå av slik at vi kan danne en ny regjering for å svare på disse nye kravene, sa han i en tale til Chiles innbyggere. Han føyde til at en kontroversiell unntakstilstand kan bli opphevet lørdag hvis «omstendighetene tillater det».

Militæret har også kunngjort at et portforbud som ble innført fredag, blir opphevet lørdag.

– Vi er inne i en ny virkelighet. Chile er et annet enn for en uke siden, sa presidenten.

Protestene begynte da myndighetene økte prisene på metrobilletter, men har vokst til å gjelde sosiale ulikheter. President Piñera har trukket tilbake prisøkningen på metrobillettene og har foreslått en reformplan som inkluderer økt pensjon og økt minstelønn, men det har ikke roet gemyttene.

Piñera tiltrådte i mars 2018 og har allerede endret sin regjering to ganger i løpet av 15 måneder. Chile er blitt regnet som et av de mest stabile landene i regionen, men økonomien er i ferd med å miste fart og det stilles spørsmål ved presidentens lederskap.

