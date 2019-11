Clinton med skarp kritikk mot Johnsons hemmelighold av Russland-rapport

Hillary Clinton sier det er skammelig om ikke den britiske regjeringen publiserer rapporten om mulig russisk innblanding i brexitavstemmingen i 2016 før valget.

Rapporten var klar i mars og sikkerhetsklarert og sendt til statsministerens bord for godkjenning i oktober, men publiseringen lar vente på seg.

– Alle som stemmer i dette landet fortjener å se rapporten før valget finner sted, sier hun i et intervju med BBC Radio 4.

Flere har mistenkt Storbritannias statsminister Boris Johnson for å ville drøye publiseringen til etter valget 12. desember fordi han er redd for pinlige avsløringer. Dette har regjeringen imidlertid avvist.

I radiointervjuet sier Clinton at Russland «uten tvil» fast bestemt forsøker å forme politikken i vestlige demokratier.

– Ikke til vår fordel, men til deres, sa demokraten, som tapte presidentvalget i 2016 mot Donald Trump i en valgkamp som amerikanske etterretningssjefer har sagt ble påvirket av russisk innblanding.

– Jeg finner det uforklarlig at deres regjering ikke vil offentliggjøre en regjeringsrapport om russisk påvirkning. Uforklarlig og skammelig, fortsetter hun.

Statssekretær i utenriksdepartementet Chris Pincher har tidligere sagt at rapporten går gjennom en «intensiv sikkerhetsgjennomgang». Han har også sagt at det ikke finnes bevis for vellykket russisk innblanding i britiske valg.

(©NTB)