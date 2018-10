Hillary Clinton takket onsdag Secret Service for å ha stoppet den mistenkelige pakken som var sendt til henne. Pakken inneholdt et antatt eksplosiv.

– Jeg er takknemlig for Secret Service hver dag, for at de er der. Ikke minst i dag, sa Clinton i Miami onsdag kveld norsk tid.

Hun fortalte at pakken aldri kom fram til henne ettersom den ble oppdaget av Secret Service først.

– Dette er en vanskelig tid, en tid med dyp splittelse, vi må gjøre det vi kan for å samle landet vårt, sda Clinton.

Også datteren Chelsea Clinton har på Twitter takket Secret Service.

(©NTB)

