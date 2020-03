Clintons sendte over 400 pizzaer til New York-helsearbeidere

Ansatte ved New Yorks sykehus jobber overtid og mange uten å ha tid til å ta spisepauser. Denne uka fikk flere av dem levert pizza fra Bill og Hillary Clinton.

«Takk for at dere holder lokalsamfunnet vårt trygt. Fra Bill og Hillary Clinton», sto det på de over 400 pizzaene som ble levert med bud til alle sykehusene i Westchester, hjemfylket til Clinton-ekteparet i delstaten New York, som for øyeblikket er episenter for koronavirusepidemien i USA.

Både sykehusavdelinger og lokale pizzabakere, som sliter med å tjene penger nå, takket den tidligere presidenten, Bill Clinton, og tidligere utenriksminister og presidentkandidat Hillary på sosiale medier med bilder og meldinger, melder CNN.

