CNN: - Oprah Winfrey vurderer seriøst å stille i neste presidentvalg

«Oprah 2020» trendet på Twitter etter hennes tale under Golden Globe.

NEW YORK (Nettavisen): Cecil B. DeMille-prisen deles ut av Golden Globe, altså foreningen for utenlandsk presse i Hollywood, til personer som har kommet med «enestående bidrag til underholdningsverdenen».

Walt Disney har fått den. Bing Crosby. John Wayne. Doris Day. Barbra Streisand.

I år gikk prisen til talkshowdronningen Oprah Winfrey.

Det er imidlertid ikke tildelingen det snakkes om dagen derpå. Det er takketalen hennes. Den var … presidentaktig. Det er ikke tilfeldig, forteller mediekommentator Brian Stelter hos CNN mandag.

Han har snakket med omgangskretsen til Oprah Winfrey.

- Ifølge to nære venner vurderer hun aktivt å stille til valg i 2020. Hun har ikke bestemt seg, men hun vurderer virkelig dette, sier Stelter i CNN.

- Det var enkelte ord i talen som ble nøye valgt, legger han til.

- En ny dag i horisonten



I takketalen fokuserte Winfrey blant annet på viktigheten av en fri og kritisk presse.

- Vi vet at pressen er under angrep i disse dager. Vi vet også at det er den uslukkelige dedikasjonen til å avdekke den absolutte sannheten som sørger for at vi ikke er blinde for korrupsjon og urettferdighet. For tyranner og ofre, og hemmeligheter og løgner. Jeg verdsetter pressen mer enn noensinne.

Men det var spesielt den inspirerende avslutningen som så ut til å treffe blink.

- Jeg har intervjuet og portrettert mennesker som har stått imot noen av de verste tingene livet kan kastet mot deg, og den ene kvaliteten alle sammen virker å ha, er troen på en lysere morgendag. Så jeg vil si til alle jenter der ute som ser på nå, at en ny dag er i horisonten! Og når den nye dagen endelig gryr, vil det være fordi mange fantastiske kvinner – og mange av dem er her i kveld – og noen ganske fenomenale menn, har kjempet hardt for å bli de lederne som bringer oss dit hvor vi ingen igjen trenger å si «me too», sa Winfrey.

Se hele talen her:

Les utskrift av talen her.

I sitt daglige nyhetsbrev skriver Brian Stelter at han tolket det som et tegn på Winfreys interesse for en politisk karriere da hun ble en del av «60 Minutes»-teamet i fjor.

- Hvorfor? Fordi «60 Minutes» ga henne en enorm plattform for å nå ut til folk, skriver Stelter.

Innflytelsesrik



63-åringen regnes som en av verdens mest innflytelsesrike mennesker og er en gjenganger på TIME Magazines liste på dette feltet. Hun ble en enorm stjerne i USA gjennom talkshowet «The Oprah Winfrey Show», som ifølge NTB gikk i 25 år og ble vist i 145 land.

Suksessen har gitt henne enorm rikdom. Hun solgte en andel på 75 prosent av Oprah Winfrey Network til Discovery i desember, noe som ga henne 70 millioner dollar. Hun eier også fremdeles 25 prosent.

Winfrey støttet Barack Obama da han stilte til valg som president, men avviste den gang at hun var interessert i en politisk karriere selv.

Valget av Trump ser ut til å ha fått henne på andre tanker.

