CNN-ankerne måtte evakuere bygningen i New York etter funn av bombe

Time Warners hovedkvarter i New York, der blant annet nyhetskanalen CNN holder hus, er evakuert etter meldinger om funn av en mulig rørbombe.

LOS ANGELES (Nettavisen): Det skjer etter meldinger om funn av eksplosiver i post sendt kontorene til Barack Obama og Hillary Clinton. Ifølge nyhetsbyrået AP skal talsmenn for politiet i New York ha bekreftet at det dreier seg om en rørbombe.

CNNs kontorer er omfattet av evakueringen, og nyhetsankrene Poppy Harlow og Jim Sciutto måtte rapportere direkte fra gata via mobiltelefon. De var i studio da brannalarmen gikk av etter at den mistenkelige pakken var oppdaget i postmottaket i bygningen (se video av alarmen som gikk av og rapporteringen utenfor bygningen like under).

Lyset ble slukket og alle i bygningen fikk beskjed om å gå ut. Flere etasjer i bygningen er tømt, men ingen har kommet til skade.

Ifølge Sciutto har politiet bekreftet at det mulige eksplosivet var kommet inn i bygningen. Pakken har klare likhetsstrekk med de mistenkelige pakkene sendt til Hillary Clinton og Barack Obama. Bombepatruljen er på vei inn i bygningen. Også bombegruppas spesialkjøretøy for å frakte vekk mistenkelige gjenstander er klar på stedet.

Det er et stort politioppbud på stedet, og ambulanser har også rykket ut. Alle i bygningen og nabobygningene har fått beskjed om å komme seg bort fra området ved Time Warner og rundt Columbus Circle. De er evakuert flere kvartal vekk, og flere gater er avsperret, ifølge CNN.

Myndighetene i hele USA er på alerten etter bombefunnene. I Los Angeles overvåker politiet situasjonen, men det har ikke blitt rapportert om noen hendelser, skriver Los Angeles Times.

Time Warner Center – where CNN's New York offices are located – was just evacuated. The alarm went off as @jimsciutto and @PoppyHarlowCNN were on air reporting the packages sent to the Clintons and Obamas. @ShimonPro reporting it was over "a suspicious package." pic.twitter.com/EYBsytil0o — 💀andrew👻kaczynski🎃 (@KFILE) October 24, 2018

CNN’s @jimsciutto and @PoppyHarlowCNN, who were anchoring when the CNN New York bureau was evacuated, are now safely outside, reporting via cellphone on the law enforcement response due to a suspicious device at the Time Warner Center, where CNN is based https://t.co/BmgkJ2qaIE pic.twitter.com/xLFaJHOC8s — CNN (@CNN) October 24, 2018

Harlow og Sciutto er kjent som nyhetsankere for programmet CNN Newsroom. Sciutto har i tillegg som spesialområde nasjonale sikkerhetsspørsmål, amerikansk utenrikspolitikk, forsvar, terrorisme og etterretningsspørsmål.

EVAKUERER I BAKGRUNNEN: Her ser man tydelig at andre CNN-ansatte begynner å evakuere bygningen underveis i CNN-sendingen (til venstre i bildet).

