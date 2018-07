Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen sier den amerikanske presidenten visste om møtet med russerne som fant sted i Trump Tower i juni 2016, melder CNN.

Kilder kanalen har snakket med opplyser at Cohen skal være villig til å dele denne informasjonen med spesialetterforsker Robert Mueller, som leder den pågående etterforskning av påstandene om russisk innblanding i presidentvalget. Samtidig sier kildene at Cohen ikke har noen bevis for påstandene.

Ifølge CNN hevder Cohen å ha vært til stede da Trumps sønn, Donald Trump jr., informerte faren om russernes tilbud om informasjon som kunne være skadelig for daværende presidentkandidat Hillary Clinton.

Kort tid etter møtte Trump jr., Trumps svigersønn Jared Kushner og den daværende sjefen for Trumps valgkamp, Paul Manafort, den russiske advokaten Natalja Veselnitskaja i Trump Tower i New York.

Dersom Cohens påstander stemmer strider det med Trump, Trump jr., deres advokater og andre regjeringsmedlemmers gjentatte uttalelser om at Trump ikke visste om møtet før i juli i fjor.

Etter at saken ble kjent sa Trump jr. at han ikke mottok noen viktig informasjon om Clinton på møtet, og at det i hovedsak handlet om andre ting. Veselnitskaja har uttalt at hun aldri har opptrådt på vegne av Russlands regjering.

