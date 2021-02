CNN: Helsemyndigheter i USA frykter at britisk virusmutasjon er mer dødelig

Data tyder på at mutasjonen av koronaviruset fra Storbritannia kan være mer dødelig enn det opprinnelige covid-19, sier leder for USAs smitteverninstitutt CDC.

– Vi vet at noen varianter er mer smittsomme, og det er også flere og flere data som antyder at B117-varianten faktisk kan være mer dødelig, sier lederen i CDC, Rochelle Walensky.

Hun legger til at undersøkelser viser at mennesker som er smittet med forskjellige nye varianter, vanligvis ikke har brukt munnbind eller holdt sosial avstand, skriver CNN.

Statsministeren i Storbritannia Boris Johnson sa for snart to uker siden at den britiske mutasjonen kan være mer dødelig. Det ble møtt med skepsis, og flere mente at det var for tidlig å konkludere på bakgrunn av bare noen få undersøkelser.

Eksperter har tidligere fastslått at mutasjonen er mer smittsom enn det opprinnelige koronaviruset, men foreløpig vurdert at det ikke er mer dødelig.

