CNN hevder å ha Cohen-opptak av Trump

CNN hevder å ha opptak av en samtale mellom president Donald Trump og hans tidligere advokat Michael Cohen, der de diskuterer kjøp av Playboy-modells historie.

Kanalen opplyser at de har fått opptaket fra Cohens advokat Lanny Davis, og sendte det på programmet «Cuomo Prime Time».

På opptaket skal man høre Trump og Cohen blant annet snakke om hvordan de kunne kjøpe rettighetene til Playboy-modellen Karen McDougals historie om en påstått affære noen år tidligere. Opptaket skal ha blitt gjort i september 2016.

Trumps advokat Rudy Giuliani har tidligere erkjent at kjøpet blir diskutert på opptakene, men har understreket at presidenten aldri betalte for noe.

Cohens advokat mener Giuliani lyver om at Trump aldri har gjort noen utbetaling.

– Hva frykter de? Hvorfor representerer jeg han? De frykter sannheten om Donald Trump. En dag vil han fortelle sannheten om Donald Trump, sier Davis til CNN.

Det er fra før kjent at McDougal fikk 150.000 kroner av moderselskapet til magasinet National Enquirer for eneretten til å omtale hennes historie, men saken ble aldri publisert.

Cohen har tidligere innrømmet å ha betalt 130.000 dollar til pornoskuespilleren Stormy Daniels for at hun skulle holde tett om sitt påståtte seksuelle forhold til Trump.

(©NTB)

