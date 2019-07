CNN: Irans Revolusjonsgarde forsøkte å ta britisk oljetanker

Fem båter som tilhører den iranske Revolusjonsgarden, forsøkte å ta en britisk oljetanker i arrest i Persiabukta onsdag, melder CNN.

Oljetankeren befant seg i Hormuzstredet da den ble stanset og bedt om å endre kurs til nærliggende iransk territorium, opplyser to ikke navngitte amerikanske tjenestemenn som har kjennskap til hendelsen, til CNN.

Oljetankeren ble imidlertid beskyttet av den britiske fregatten HMS Montrose, som rettet sine våpen mot båtene og ga muntlige advarsler.

Irans president Hassan Rouhani varslet tidligere onsdag at den britiske arrestasjonen av et iransk oljeskip ville få konsekvenser for britene. Det iranske skipet ble stanset i Gibraltar grunnet mistanke om at det skulle frakte olje til Syria. Dette ville vært i strid med EU-sanksjonene mot Syria.

