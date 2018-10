CNN-kilder: – Saudi-Arabia planlegger å innrømme at Khashoggi døde under avhør

Saudi-Arabia forbereder ifølge CNNs kilder en rapport der det heter at Jamal Khashoggi døde som følge av et feilslått avhør. Ifølge Al Jazeera har tyrkiske etterforskere funnet bevis for at han ble drept i konsulatet.

Den ene kilden uttaler til CNNs journalist at rapporten trolig vil konkludere med at operasjonen i konsulatet, der planen skal ha vært å bortføre journalisten fra Tyrkia, ble utført uten innsyn og uten klarsignal fra høyere hold, og at de involverte skal stilles til ansvar.

En av kildene opplyser ifølge CNN at rapporten ennå ikke er ferdig og at ting kan bli endret underveis.

Kort tid etter CNNs sak meldte Al Jazeera mandag kveld at tyrkiske etterforskere har funnet bevis som støtter mistanker om at Khashoggi ble drept i konsulatet.

– Påtalemyndighetens kontor opplyser til oss at de har funnet bevis som støtter deres mistanker om at Jamal Khashoggi ble drept inne i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul. Dette er et betydelig skritt framover etter flere dagers uten bevegelser, sier Al Jazeeras journalist Jamal Elshayyal.

De påståtte bevisene er ikke offentlig kjent. Meldingene fra CNN og Al Jazeera kom mandag kveld etter at tyrkiske etterforskere hadde gått inn i konsulatet for å lete etter spor.

Khashoggi ble sist sett offentlig da han gikk inn i konsulatet 2. oktober. Saudiarabiske myndigheter har tidligere hevdet at Khashoggi forlot konsulatet samme ettermiddag som an ankom lokalet, men har ikke lagt fram noe bevis for påstanden.

Tyrkiske kilder har hevdet at Khashoggi ble drept og partert, men uten å legge fram bevis for påstandene.

