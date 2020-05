CNN: Obama med hard kritikk av Trumps koronahåndtering

USAs tidligere president Barack Obama kaller Trump-administrasjonens håndtering av koronakrisen en «kaotisk katastrofe», melder CNN.

Obama skal ha kommet med kritikken på et telefonmøte med personer som jobbet for ham da han var president.

CNN skriver at tre personer som deltok på møtet, bekrefter at Obama kom med kritikken.

Under det 30 minutter lange telefonmøtet sa den tidligere presidenten at den sittende administrasjonens håndtering av pandemien er en påminnelse om hvor viktig det er å ha et sterkt lederskap i en global krisesituasjon.

(©NTB)

