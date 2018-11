Republikanerne beholder flertallet i Senatet etter at Demokratene har mistet to mandater og Ted Cruz beholder plassen i Texas, ifølge CNNs prognose.

Demokratene måtte beholde alle sine utsatte mandater og vinne ytterligere to for å få flertall.

Men etter at både Heidi Heitkamp i North Dakota og Joe Donnelly i Indiana tapte sine mandater, var muligheten for å få flertall nærmest borte.

Når det i tillegg ble klart at Ted Cruz slo tilbake en offensiv fra Beto O'Rourke, er det klart at et flertall er blitt nesten umulig.

Valget er ennå ikke avgjort i Missouri og Florida, der Claire McCaskill og kanskje Bill Nelson ligger an til å tape.

En liten trøst for Demokratene var det at Joe Manchin beholdt sin plass i West Virginia.

